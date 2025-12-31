San José se prepara para vivir la Fiesta del Campamentista, declarada de Interés Municipal

El Honorable Concejo Deliberante de San José, mediante Resolución N° 29/2025, declaró de Interés Municipal la Fiesta Provincial del Campamentista, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de enero de 2026 en nuestra ciudad.

Este reconocimiento pone en valor la importancia cultural, turística y social de un evento que cada año convoca a sanjosesinos y visitantes de toda la región, promoviendo el espíritu comunitario que distingue a San José.

Desde el HCD se celebra y acompaña la realización de esta fiesta que fortalece la identidad local y el desarrollo de nuestra comunidad.

