Procedimiento judicial por exhorto en zona rural de Aldea San Antonio

Personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento judicial en una propiedad rural ubicada en Aldea San Gregorio, en el marco de actuaciones dispuestas por la Justicia.

La diligencia consistió en un allanamiento y registro domiciliario, realizado en cumplimiento de un oficio emanado del Juzgado de Garantías de Colón, en relación a un exhorto proveniente del Tribunal de Juicios y Apelaciones en lo Penal de Concordia.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, consistentes en equipos de telefonía celular, un arma de fuego calibre .22 de fabricación casera y reformada, y cartuchos del mismo calibre, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial actuante.

Intervinieron efectivos de Comisaría Ubajay y Comisaría Pedernal, continuándose con las actuaciones de rigor.

