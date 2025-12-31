Feliciano llegó a un acuerdo histórico con la empresa coreana BBS Frigoríficos SA

Durante la tarde de este martes, en Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, ha dado otro paso más, con confianza y legalidad para que una empresa privada se haga cargo de la finalización y explotación del Frigorífico Multiespecies Feliciano, con una inversión superior a los $ 4.350.000.000,00 (Cuatro mil trescientos cincuenta millones de pesos).

Al respecto, Arévalo manifestó que «en acuerdo con la Ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, continuamos el proceso que brindará mas trabajo y producción a nuestra ciudad».

«Estamos en ese camino, cumpliendo seriamente con los objetivos fijados, con responsabilidad y prudencia», puntualizó finalmente.

