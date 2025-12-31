Homicidio en Colón: Avance en actuaciones judiciales con resultado positivo

En el marco de las diligencias que se instruyen a raíz del hallazgo de un hombre sin vida en el interior de su domicilio, ocurrido el pasado 22 de diciembre de 2025, personal Policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante, en la tarde de la víspera, un procedimiento Judicial de Allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Durand y Pasaje 19, barrio San Francisco.

Tal diligencia se realizó oficiada en cumplimiento de un Mandato emitido por el Juzgado de Garantías de esta ciudad, arrojando resultado positivo; procediéndose al secuestro de un arma de fuego, tratándose de una pistola calibre 32, quedando el elemento a disposición de la Magistratura interviniente. El cual se presume su estrecha vinculación con la causa que se investiga.

Se prosigue con las diligencias, cuya premisa última es arribar al total esclarecimiento del hecho, todo ello bajo los lineamientos y directivas de la Justicia actuante.

