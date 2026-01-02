La policía recuperó una bicicleta en Colón

En horas del mediodía de este jueves, personal policial dependiente de la Sección Comando Radioeléctrico tomó intervención en inmediaciones de calle Andrade y calle 21, sector correspondiente a un reconocido camping de la ciudad de Colón, donde se habría localizado una bicicleta que reuniría similares características a las denunciadas como sustraídas días atrás.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 37 años de edad, quien manifestó haber vendido momentos previos el rodado a un turista que se encontraba alojado en el camping. Posteriormente, se hizo presente un ciudadano mayor de edad, quien indicó haber adquirido la bicicleta, informándosele sobre la presunta procedencia ilícita del bien, procediéndose al formal recupero del elemento.

Puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía en turno, se dispuso la realización de las diligencias de rigor, como así también la restitución del rodado a su legítima propietaria, previa acreditación de propiedad. En forma paralela, se ordenó el traslado del presunto involucrado a sede policial, a los fines de su correcta identificación, quedando supeditado a la causa en trámite.

