Arévalo reestructura su equipo de trabajo para 2026

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, realizará cambios en su equipo de trabajo de cara a 2026 y explica el motivo de su decisión diciendo que «nuestra prioridad es la eficiencia, por ello realicé algunas modificaciones en las funciones de algunas áreas municipales».

«Estos ajustes buscan consolidar un equipo cohesionado y de buen rendimiento para afrontar los desafíos que se vienen», manifestó al respecto.

En ese contexto, puntualizó que «a partir de Enero, el profesor Elbio Vargas volverá a ser el encargado del Área de Cultura y Turismo, Daiana Cena estará a cargo de Prensa, Analia Marticorena estará a cargo la Secretaria Privada de la intendencia y el profesor Martín Gamarra, actual Coordinador de Secretarías, cubrirá el cargo de administrador provisorio del Corralon Municipal, entre otros movimientos a realizar».

«Agradezco la labor de quienes concluyen su etapa y también a quienes compartirán nuestro compromiso inquebrantable con mejorar cada día los servicios que damos a los vecinos», cerró Damián Arévalo.

www.discofm.com.ar