Detenido por agredir a su pareja

En horas de la noche de este jueves, personal policial dependiente de Comisaría La Picada intervino en inmediaciones de calles Estrada y Porá, de la ciudad de San José, donde al arribar al lugar constató la presencia de una mujer de 30 años de edad, quien presentaba signos visibles de hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Al ser consultada, manifestó haber sido víctima de agresiones físicas por parte de su pareja. Ante la situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, disponiéndose la aprehensión en flagrancia del agresor, tratándose de un ciudadano de 33 años de edad.

Asimismo, se activó el protocolo correspondiente, procediéndose a la derivación y articulación con personal especializado del Área de la Mujer, a fin de brindar contención, asistencia y acompañamiento a la víctima.

