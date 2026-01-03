Jóvenes Protagonistas amplía cupos, inversión y llega a todos los departamentos de Entre Ríos

El programa Jóvenes Protagonistas fortaleció su alcance territorial, incrementó cupos e inversión y consolidó espacios de escucha, participación y prevención para adolescentes en toda la provincia, con propuestas culturales, deportivas y formativas que promueven la inclusión y el protagonismo juvenil.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Entre Ríos amplió el cupo y la inversión del programa Jóvenes Protagonistas, una política pública orientada a promover la participación y el acompañamiento de adolescentes en todo el territorio provincial. La expansión permitió alcanzar los 17 departamentos, garantizando que las mismas propuestas lleguen a distintas localidades.

La presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack, destacó el crecimiento del programa y señaló: «La ampliación de Jóvenes Protagonistas expresa una decisión de gestión de invertir en espacios de prevención y escucha. Llegar a todos los departamentos nos permite acompañar a la adolescencia con propuestas sostenidas y con una mirada territorial que reconoce las realidades de cada comunidad.»

A través del programa, se desarrollan talleres vinculados a expresiones artísticas, deportivas y comunicacionales, que funcionan como ámbitos de encuentro, prevención y construcción colectiva. Estas propuestas permiten fortalecer vínculos, promover la participación y generar espacios donde los adolescentes pueden expresarse y compartir experiencias.

La extensión del programa a toda la provincia representó un avance significativo en términos de equidad territorial. Desde el organismo se remarcó que Jóvenes Protagonistas forma parte de una estrategia más amplia de promoción de derechos, orientada a fortalecer espacios de participación adaptados a las realidades locales y a sostener intervenciones en el tiempo, reforzando la presencia estatal en el entramado social entrerriano.

