Volvieron las noches de El Recreo No Duerme en su 7° edición

Los domingos se vuelven a encender con la energía de la gente, la alegría y la buena onda en el lugar preferido de los sanjosesinos: el Recreo Municipal.

Este domingo se vivió una noche a pura música y diversión, con las presentaciones de Evol Dance, Los Famosos y el gran cierre de Rehenes de la Cumbia.

Las ganas de bailar se hicieron sentir y la nueva pista se estrenó con el público copando el espacio hasta el final.

El patio gastronómico fue protagonista, con sabores tradicionales, nuevas propuestas y opciones para todos los gustos.

Y el paseo de emprendedores volvió a sorprender con ideas originales y productos únicos para regalarte o llevar a casa.

Por otro lado, la clásica mesa de Truco también dijo presente, porque compartir, jugar y divertirse es parte del espíritu del encuentro.

El domingo 18 de enero llegará una nueva noche de El Recreo No Duerme, en el Recreo Municipal, un lugar de encuentro.

www.discofm.com.ar