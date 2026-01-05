Volvieron las noches de El Recreo No Duerme en su 7° edición— 05/01/2026 Comentarios desactivados en Volvieron las noches de El Recreo No Duerme en su 7° edición 1
Los domingos se vuelven a encender con la energía de la gente, la alegría y la buena onda en el lugar preferido de los sanjosesinos: el Recreo Municipal.
Este domingo se vivió una noche a pura música y diversión, con las presentaciones de Evol Dance, Los Famosos y el gran cierre de Rehenes de la Cumbia.
Las ganas de bailar se hicieron sentir y la nueva pista se estrenó con el público copando el espacio hasta el final.
El patio gastronómico fue protagonista, con sabores tradicionales, nuevas propuestas y opciones para todos los gustos.
Y el paseo de emprendedores volvió a sorprender con ideas originales y productos únicos para regalarte o llevar a casa.
Por otro lado, la clásica mesa de Truco también dijo presente, porque compartir, jugar y divertirse es parte del espíritu del encuentro.
El domingo 18 de enero llegará una nueva noche de El Recreo No Duerme, en el Recreo Municipal, un lugar de encuentro.
