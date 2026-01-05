El Municipio sanjosesino continua sumando calles asfaltadas en la ciudad

Durante este lunes, personal de la empresa encargada del desarrollo de las obras, comenzó con la colocación de la capa asfaltica sobre calle Tavella, en total se completaran cuatro nuevas cuadras que se suman al plan de pavimentación municipal que la administración del Intendente Gustavo Bastian lleva adelante desde inicio de su gestión de gobierno.

Estos trabajos se llevan adelante con recursos municipales mejorando la traza vial de la localidad.

