Colisión en Autovía General Artigas

En la mañana de este lunes, alrededor de las 08:00 horas, personal policial de la Comisaría Ubajay tomó intervención en un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía Gervasio Artigas, al kilómetro 196.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un ciudadano mayor de edad, que se desplazaba en sentido norte a sur, impactó por alcance contra un automóvil Peugeot 408, guiado por un hombre de 37 años, quien viajaba junto a su grupo familiar, integrado por una mujer de 35 años y un menor de 6 meses.

A raíz del impacto, la acompañante y el lactante fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, donde tras ser evaluados por los profesionales médicos se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.

Cabe señalar que no se registraron interrupciones en el tránsito, el cual se mantuvo con normalidad en ambas manos de la Autovía.

www.discofm.com.ar