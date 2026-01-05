Quedaron habilitados los casi 600 metros de nuevo pavimento en calles Moreno y Eva Perón de Feliciano

Durante la semana anterior, la Secretaría de Obras y Servicios Publicos del Municipio de San José de Feliciano, habilitó el transito en calle Eva Perón, entre Moreno y Belgrano, dejando liberado dicha traza, en conjunto con el nuevo pavimento de calle Moreno.

Una obra realizada y terminada con fondos y personal municipal, culmina con la pavimentación de una de las cuadras mas largas de la ciudad.

«Seguimos trabajando para realizar mas obras de pavimento y mejorar la transitabilidad de mas calles de nuestra ciudad», manifestó al respecto el Intendente Damián Arévalo.

