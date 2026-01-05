Con la primera jornada de la fiesta nacional en Gualeguaychú abrió la temporada de carnavales entrerrianos

La Fiesta Nacional del Carnaval del País tuvo este sábado su noche de apertura ante más de 15.000 espectadores y dejó así inaugurado el calendario festivo de los 25 carnavales, corsos y fiestas carnestolendas que ofrece el verano en el territorio provincial.

Con el desfile de Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O’Bahía, el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina y el más extenso en cuanto a duración tuvo este sábado la primera de las que serán sus once noches de despliegue.

En representación de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, acompañó el acto de corte de cinta junto al director General, Sebastian Bel, y puso en valor la jerarquización del evento al señalar que la declaración como Fiesta Nacional del Carnaval del País «es un verdadero acto de justicia y un gran orgullo para Entre Ríos».

El funcionario resaltó que el carnaval constituye uno de los principales atractivos turísticos y se integra a una agenda provincial que incluye a lo largo de enero y febrero 10 fiestas nacionales de distintos rubros consolidando una propuesta diversa y federal. «Esperamos un verano con mucho ritmo, con miles de visitantes recorriendo la provincia y disfrutando de esta identidad festiva que distingue a Entre Ríos», expresó.

En la misma línea, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó el trabajo articulado que permitió alcanzar este reconocimiento nacional y agradeció el acompañamiento de los distintos niveles del Estado. «Hoy, gracias a Daniel Scioli; al gobernador Rogelio Frigerio; a Jorge Satto; a Sebastián Bel; y a Martín Menem, la Fiesta Nacional más grande a cielo abierto es de Gualeguaychú: es el Carnaval del País», afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, describió el proceso histórico que culminó con la obtención del carácter nacional y sostuvo que se trata de un logro largamente esperado. «Esto tardó 40 años y se pudo lograr con el acompañamiento del intendente Davico y la Secretaría de Turismo», subrayó.

De este modo, el Carnaval de Gualeguaychú dio inicio al calendario de los 25 carnavales, corsos y fiestas carnestolendas que se desarrollan durante la temporada de verano en 22 localidades de las 10 microrregiones de Entre Ríos, reafirmando el rol del carnaval como uno de los pilares culturales y turísticos de la provincia.

El próximo sábado, en simultáneo al paso de las comparsas de Gualeguaychú en la costa del río Uruguay, hará lo propio el Carnaval de Hasenkamp en la costa del Paraná; el Corso de Gualeguay con su diversión de espuma y el Corso Barrial de Enrique Carbó. Y así, cada fin de semana, la propuesta carnestolenda de Entre Ríos irá creciendo en alternativas y variedad, convocando a vecinos y turistas a celebrar el verano al ritmo del carnaval.

