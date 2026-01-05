ATER estableció el calendario de vencimientos impositivos para el período fiscal 2026

A través de la Resolución N° 564/25, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) estableció el calendario de vencimientos impositivos que regirá durante el período fiscal 2026.

El cronograma ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio web oficial de ATER www.ater.gob.ar, permitiendo a contribuyentes y profesionales conocer con anticipación las fechas clave del año.

La agenda de vencimientos fue diseñada con el objetivo de ordenar y distribuir de manera equilibrada las obligaciones tributarias a lo largo del año, facilitando el cumplimiento por parte de contribuyentes y responsables.

En ese marco, el Impuesto Inmobiliario Urbano y el Impuesto Automotor podrán abonarse en cinco cuotas, con vencimientos escalonados entre los meses de febrero y noviembre, lo que permite una planificación más previsible de los pagos a lo largo del ejercicio fiscal.

El cronograma contempla, además, la dinámica del calendario anual y la estacionalidad propia de las distintas actividades económicas, productivas y de servicios, procurando adecuar los vencimientos a los ciclos habituales de cada sector.

Principales vencimientos

Impuesto Automotor

-Pago único anual (por último dígito verificador):

0 a 4: 16/03/2026

5 a 9: 17/03/2026.

-Pago en 5 cuotas (por último dígito verificador):

1° cuota: 16/03 (0 a 4) | 17/03 (5 a 9)

2° cuota: 15/05 (0 a 4) | 18/05 (5 a 9)

3° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)

4° cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9)

5° cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)

Impuesto Inmobiliario Urbano

-Pago único anual (por último dígito verificador):

0 a 4: 18/02/2026

5 a 9: 19/02/2026.

-Pago en 5 cuotas (por último dígito verificador):

1° cuota: 18/02 (0 a 4) | 19/02 (5 a 9)

2° cuota: 15/04 (0 a 4) | 16/04 (5 a 9)

3° cuota: 16/06 (0 a 4) | 17/06 (5 a 9)

4° cuota: 18/08 (0 a 4) | 19/08 (5 a 9)

5° cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9).

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural

-Pago único anual (por último dígito verificador):

0 a 4: 14/05/2026

5 a 9: 15/05/2026.

-Pago en 4 cuotas (por último dígito verificador):

1° cuota: 14/05 (0 a 4) | 15/05 (5 a 9)

2° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)

3° cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9)

4° cuota: 15/12 (0 a 4) | 16/12 (5 a 9)

Impuesto a las Embarcaciones

-Pago único anual (por último dígito verificador):

0 a 4: 15/07/2026

5 a 9: 16/07/2026

-Pago en 3 cuotas (por último dígito verificador):

1° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)

2° cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9)

3° cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)

-Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo)

Los vencimientos mensuales se determinan según el calendario de ARCA, ya establecidos en el día 20 de cada mes (con su eventual corrimiento cuando corresponda).

Otras obligaciones incluidas

El calendario 2026 también comprende los vencimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General, Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, el Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, los sistemas SIRCAR y SIRTAC, el Derecho de Extracción de Minerales, y otras obligaciones administradas por ATER.

En caso de coincidir con un día inhábil, el vencimiento se traslada al día hábil inmediato siguiente, conforme la normativa vigente.

Consultas

El calendario completo puede consultarse durante todo el año en la web oficial de ATER: https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.ASP

Además, los contribuyentes pueden realizar consultas en las oficinas de ATER en todo el territorio provincial o a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.

