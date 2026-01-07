Obras Públicas San José limpia la cuenca Maipú

Personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José se encuentra trabajando en la limpieza de la cuenca Maipú, en sentido norte, en la intersección de las calles Estrada y Maipú.

Las tareas se llevan adelante con maquinaria perteneciente al parque automotor comunal y se extenderán a lo largo de toda la semana.

En este marco, la retro oruga New Holland, que anteriormente se encontraba afectada a labores de compactación y limpieza en la planta de residuos, fue destinada a los trabajos de retiro de vegetación y barro de la cuenca, con el objetivo de facilitar el drenaje pluvial y mejorar el escurrimiento del agua en este sector de la localidad.

