El Área de Ambiente colaboró con la campaña solidaria de LALCEC San José

Desde el Área de Ambiente de la Municipalidad de San José se realizó una nueva entrega de aluminio en el marco de la campaña solidaria que lleva adelante LALCEC San José.

El material entregado corresponde a una carga de aluminio recolectada en los contenedores de reciclado que funciona en el área, donde vecinos y vecinas acercan de manera voluntaria este tipo de residuos para su correcta disposición.

El aluminio recolectado es acopiado en los contenedores ubicados frente al Museo de Ciencias Naturales, lugar donde posteriormente se realiza el pesaje del material. Luego, el aluminio es comercializado por la recicladora Cielo Compartido, y la recaudación obtenida es destinada íntegramente a LALCEC San José, para acompañar su labor en la prevención y detección temprana del cáncer.

Estas acciones fortalecen el compromiso con el cuidado del ambiente y la economía circular, demostrando que el reciclado también puede convertirse en una herramienta de apoyo a instituciones locales.

