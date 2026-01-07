Mantenimiento vial en Feliciano

Durante la mañana de este martes, la profesora Marisa Leites, a cargo de la intendencia de la ciudad de San José de Feliciano, visitó distintos lugares de la localidad, donde la Subsecretaría de Obras Publicas, esta realizando limpieza de cunetas, mejora de niveles y mantenimiento general de las calles.

Al respecto, Leites manifestó que «con la ayuda del clima, seguiremos limpiando y mejorando los lugares de escurrimiento de las aguas en nuestra ciudad».

«Solicitamos a los vecinos colaborar con la limpieza en general y de los tubos y losetas en particular», concluyó la mandataria interina.

