Allanamiento positivo con secuestro de arma de fuego

En la madrugada de este miércoles, personal policial de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una causa por Violencia de Género, en trámite ante el Juzgado de Feria.

La intervención se realizó en cumplimiento de un Oficio Judicial, efectuándose el Allanamiento y Requisa Domiciliaria de una vivienda ubicada en un Complejo habitacional situado sobre la Autovía José Gervasio Artigas.

Durante la diligencia, el procedimiento arrojó resultados positivos para la pesquisa, procediéndose al Secuestro de un Arma de fuego, consistente en un Revólver calibre .38 largo, con tambor de seis alvéolos y cartuchería.

Asimismo, tras notificar las medidas cautelares dispuestas por la autoridad judicial, de manera preventiva se resguardo y protegió a las personas involucradas, quedando las actuaciones a disposición del magistrado interviniente.

www.discofm.com.ar