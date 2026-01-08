En San José, la experiencia va mucho más allá del río y las termas

Un destino que invita a disfrutar, relajarse y también a descubrir una historia que se siente en cada rincón.

El Museo Histórico Regional de la Colonia San José, referente a nivel nacional, propone un viaje al origen de la colonia fundada en 1857, a través de objetos donados por familias pioneras, recreaciones de época y recursos tecnológicos interactivos que permiten revivir la vida de los inmigrantes suizos, franceses e italianos.

Durante el verano, se suma la experiencia “El Museo que no se ve”, una oportunidad única para conocer la reserva técnica del museo, todos los domingos de enero y febrero, de 20 a 23 horas.

La propuesta se completa con el emblemático Museo Provincial Molino Forclaz, Monumento Histórico Nacional, abierto de martes a domingos, de 9 a 13 horas, y con las visitas teatralizadas, que permiten vivir en primera persona la epopeya de los pioneros los jueves 15, 22 y 29 de enero, y los jueves 5, 12 y lunes 16 de febrero, a las 20 horas.

San José es naturaleza, descanso, cultura e historia: un destino para disfrutar con todos los sentidos.

