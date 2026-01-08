Avanzan las obras en el predio Multieventos de Feliciano

Durante la mañana de este jueves, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, acompañó a Marisa Leites y Anabella Ferreras a visitar los trabajos que se están realizando en el predio Multieventos.

Las tareas supervisadas por la Arquitecta María Emilia Salinas, tienen un muy importante grado de avance.

El grupo sanitario estará listo en su sector de damas y los locales de venta de comidas estarán listos para la primera noche carnavalera.

