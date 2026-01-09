Comenzaron los trabajos en Ruta N° 1

Este jueves por la tarde, el Presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Viceintendenta Marisa Leites, visitaron el Polideportivo Municipal, donde durante 2 o 3 semanas, más de 12 operarios viales de la provincia se alojarán atento a los trabajos que están realizando en ruta 1.

Están centrados en el fresado corrector de crestas y deformaciones, reparaciones superficiales y profundas, demarcación horizontal y sellado de fisuras.

«Desde el Municipio de San José de Feliciano seguiremos apoyando y colaborando con el gobierno provincial en todo lo que este a nuestro alcance, para que nuestras rutas sean mas seguras», puntualizó al respecto Damián Arévalo.

