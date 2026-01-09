El cruce de vehículos por el túnel subfluvial alcanzó un récord en 2025

Durante el pasado año, cuatro millones de vehículos transitaron por la vía de conexión interprovincial. Además, en el lugar se avanzó en obras de modernización y eficiencia energética, en tanto que se consolidó como infraestructura clave para la conectividad y el turismo de la región.

La nueva marca de tránsito en el viaducto se registró con un total de 4.186.406 vehículos, según se informó desde la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis. Enero de 2025 fue el mes con mayor flujo, con 373.668 usuarios, lo que representó un incremento del cinco por ciento respecto al mismo período del año previo.

Respecto a la circulación cotidiana, el promedio diario se mantuvo en una media de aproximadamente 10.000 a 12.000 vehículos, con picos significativos durante los fines de semana largos y aquellos donde se presentaron diversas iniciativas, como los carnavales durante febrero o el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, cuando se realizó la fecha del Turismo Carretera en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos (CVE).

Tecnología, obras y mantenimiento para garantizar la seguridad

Asimismo, en 2025 se ejecutaron obras de preservación y modernización: sellado con material hidroactivo de las 36 juntas; construcción de 800 metros de banquina del lado santafesino para mejorar la seguridad en caso de detenciones de emergencia; y renovación del sistema de tuberías de drenaje en el interior del túnel, con la sustitución de caños originarios de la obra por tubos de policloruro de vinilo (PVC) que ofrecen mayor durabilidad.

En la sala de comandos, se cambiaron viejos monitores, se instalaron 24 nuevos dispositivos diodos emisores de luz (LED) de alta definición -que permiten optimizar el monitoreo del tránsito-, y se incorporó un smart TV de 70 pulgadas UHD 4K.

Del mismo modo, se implementaron medidas de eficiencia energética, reemplazando la iluminación fluorescente por tecnología LED en el interior del túnel, con un ahorro estimado de $372 millones anuales. Para el próximo 26 de enero se licitará la compra de 400 luminarias LED para el alumbrado externo, que reducirá el consumo en un 48 por ciento y ahorrar más de $54 millones al año.

Cerrando el año calendario, se licitó la adquisición de equipos de videovigilancia y un sistema informático destinado a fortalecer el centro de datos y la seguridad operativa.

