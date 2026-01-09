Ahora la Web de ANSES tiene asistente virtual de consultas

El Ministerio de Capital Humano habilitó al asistente virtual “Tina”, que ya funcionaba en argentina.gob.ar, ahora también en la web de ANSES, para realizar consultas y obtener información de trámites y prestaciones del organismo.

Este asistente está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y, además de servir como herramienta de guía para encontrar información de ANSES, también responde o deriva las consultas correspondientes a otros organismos del Estado, entre otras funciones.

Para acceder al asistente, se debe hacer clic en el avatar de “Tina”, que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla, y detallar la búsqueda o elegir alguna de las opciones que se ofrecen.

