Última etapa de la realización del hormigón articulado sobre calle Illia de Feliciano

Durante la tarde de este jueves, se dio inicio a la colocación manual de los adoquines en calle Illia de la ciudad de San José de Feliciano.

«Avanzamos con un proceso que implicó preparar una subrasante, colocar y compactar bases granulares, extender la arena de asiento, y ahora comenzamos a colocar los adoquines manualmente, rellenando juntas con arena fina», explicó al respecto el Intendente Damián Arévalo.

Esta etapa, que llevará varios días, finalmente culminará con compactación de toda la superficie para trabar todo el sistema.

www.discofm.com.ar