Sábado de puro rock en la Fiesta Provincial del Campamentista 2026
La tarde arrancó con juegos en la playa, donde los participantes se llevaron premios increíbles gracias a uno de los sponsors del Verano Más Largo.
Cuando cayó el sol, el escenario vibró a pleno con las presentaciones de las bandas locales Marbel Rock y Monos en Jeep, junto a los imperdibles tributos a Viejas Locas e Intoxicados y Rey Garufa, que hicieron bailar, cantar y armar el pogo que la noche necesitaba.
Una noche cargada de energía, buena onda y rock para seguir encendiendo este verano inolvidable.
