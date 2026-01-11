Ingresaron en el salón municipal de San José con intenciones de robar pero fueron aprehendidos

En la noche de este sábado, personal policial dependiente de Comisaría San José, tomó intervención a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presunta presencia de personas desconocidas en el interior de un salón, propiedad del Municipio sanjosesino, ubicado a aproximadamente 500 metros al sur del Acceso Bastián, sobre la colectora oeste de la Autovía Gervasio Artigas.

Constituidos en el lugar, los efectivos intervinientes localizaron y procedieron a la identificación de un hombre de 40 años y una mujer de 36 años edad, quienes habrían ingresado al recinto tras provocar daños en una ventana del inmueble. Asimismo, se constató que los mismos tenían en su poder diversos elementos a punto de ser sustraidos.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la inmediata aprehensión de las personas y que fueran trasladados a Sede Policial, donde quedaron alojados a su disposición.

