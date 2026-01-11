El Carnaval del País brilló en la segunda noche de este 2026

Con un buen marco de público se vivió la segunda de las once jornadas previstas en la edición que lleva el nombre en homenaje a “Néstor Lapalma y Roberto Arakaki”.

A las 22 horas, la voz del Carnaval del País, Silvio Solari, anunció el orden de salida para la segunda jornada del mayor espectáculo a cielo abierto del país dando inicio a una noche de color, magia y ritmo que presentan todas las comparsas.

12 mil personas disfrutaron de una velada única con el paso de Ara Yeví, que presenta “La resistencia” bajo la dirección de Guillermo Carabajal, luego fue el turno de Marí Marí con “Genios” dirigida Gregorio Farina, continuó O’ Bahía con “El pescador, el genio y las mil y una noches” llevada adelante por Adrián Butteri y en el cierre, Papelitos y su “Vivos” que dirige Juane Villagra.

Este sábado, como todas las jornadas del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina y Fiesta Nacional, contó con la transmisión del espectáculo en vivo a través del canal oficial en YouTube “Carnaval del País”. También hubo una amplia cobertura de medios gualeguaychuenses, provinciales, nacionales e internacionales.

Cómo continúa la Fiesta Nacional Carnaval del País

Todos los sábados de enero y febrero más el fin de semana largo de Carnaval (14, 15 y 16 de febrero).

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 al cierre en horario de corrido. También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar

Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval. Las mismas solo pueden ser obtenidas los días viernes y sábados.

En cuanto a las entradas y ubicaciones CUD, las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán retirar su entrada, sin cargo, los días jueves en la Boletería del Corsódromo de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Es necesario presentar el certificado, en caso de los CUD de personas con discapacidad motríz que acrediten acompañante, también tendrá acceso a una entrada sin costo. Si el CUD no consigna acompañante, en los casos de discapacidad motríz, el mismo abonará el 50% del valor de la entrada general. En los demás CUD, el o los acompañantes abonarán el valor completo de la entrada general. El retiro de los tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida para asistir al Carnaval del País teniendo en cuenta que no se podrá concurrir al evento dos sábados consecutivos.

Sobre el acceso al predio, las personas con discapacidad motríz deberán hacerlo por el ingreso dispuesto sobre calle Maestra Piccini al este (altura calle España) donde también podrán entrar en vehículo, aunque este no podrá permanecer dentro del predio.

Aquellas personas con discapacidad que no residan en la ciudad, podrán comunicarse telefónicamente con Boletería para coordinar la reserva de entradas y ubicaciones. Los números son (3446) 237776/644455/225258.

Vale destacar que se otorgarán tickets hasta completar el cupo previsto.

www.discofm.com.ar