La oferta exportable de Entre Ríos está disponible en formato digital

El Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos puso a disposición de las representaciones diplomáticas en el exterior la nueva oferta exportable digital de la provincia. La propuesta llega, además, a potenciales contactos comerciales internacionales y nacionales.

Esta herramienta, ahora en versión digital, da a conocer los principales productos y servicios que las empresas entrerrianas ofrecen al mundo, las certificaciones con las que cuentan y demás información relevante; permitiendo a las contrapartes interesadas realizar diferentes tipos de búsquedas: por nombre de empresas; por producto, servicio y posición arancelaria; y por sector.

La nueva edición cuenta con 232 empresas exportadoras y/o con potencial exportador de bienes o servicios de diversos sectores productivos. La información se encuentra presentada tanto en español como en inglés.

En esa línea el secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, sostuvo: «La nueva oferta exportable digital es una herramienta estratégica que fortalece la visibilidad internacional de nuestras pymes y refleja una provincia que apuesta a la innovación y a su integración al mundo. Asimismo, es importante recordar que la participación en la oferta exportable es totalmente gratuita».

Aquellas empresas interesadas en formar parte de la misma, o que requieran realizar modificaciones a sus presentaciones, pueden comunicarse a través de los canales de contacto de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales: correo electrónico (exportaciones.entrerios@gmail.com); Whatsapp (+54 9 3436 11-0236) o a los teléfonos 03435280344 y 03435280052.

Para acceder a la nueva edición se debe ingresar al siguiente enlace:

https://portal.entrerios.gov.ar/desarrolloeconomico/comercioexterior/pf/ofertaexportable/47406

