Se dieron a conocer los resultados de Entre Ríos en el estudio nacional sobre apuestas online y adolescencia

La investigación forma parte del relevamiento nacional Apuestas Online y Adolescencia de la Cruz Roja Argentina, realizado en 40 escuelas de la provincia, con una muestra de 3.443 adolescentes y revela que más del 16 por ciento de estudiantes están expuestos al juego digital.

«Este informe es importante ya que nos permite dimensionar una problemática que la provincia ya viene abordando desde la prevención. El trabajo de campo de la investigación se llevó a cabo entre el 18 de agosto y el 3 de octubre del año pasado en escuelas estatales y privadas de seis localidades entrerrianas. Contar con estos datos concretos nos ayuda a fortalecer las políticas educativas de cuidado que se desarrollan en las escuelas, focalizando en los consumos digitales», expresó la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo del Consejo General de Educación, Florentina López.

Los datos muestran que las apuestas online tienen una presencia significativa entre los adolescentes entrerrianos, un 16 por ciento participó alguna vez, mientras que 40 por ciento no apuesta, pero conoce a alguien cercano que sí lo hace, lo que evidencia una alta exposición social al fenómeno. En contraste, el 27 por ciento no tiene contacto directo ni indirecto y el 17 por ciento no había escuchado hablar del tema, reflejando distintos niveles de familiaridad dentro de la población encuestada.

La participación es más frecuente entre varones (23 por ciento) que entre mujeres (9 por ciento), y aumenta en la adolescencia media y tardía. Territorialmente, los niveles de participación son similares en las distintas localidades relevadas (entre 15 por ciento y 20 por ciento), lo que indica que se trata de una práctica extendida de manera transversal en la provincia.

El estudio señala además que el acceso a las plataformas resulta altamente facilitado, ya que un 83 por ciento utiliza billeteras virtuales y un 46 por ciento recibió ayuda de una persona cercana para ingresar. Además, entre el 82 por ciento y 94 por ciento de los jóvenes percibe el acceso como fácil y entre 38 por ciento y 46 por ciento cree erróneamente que no existe una restricción legal por edad, lo que evidencia controles insuficientes y mayores situaciones de vulnerabilidad.

Las principales motivaciones combinan curiosidad (86 por ciento), entretenimiento (83 por ciento) y expectativas económicas (61 por ciento), con una fuerte influencia del entorno y de la publicidad digital. Aun así, la percepción de riesgo es elevada, entre 67 por ciento y 85 por ciento reconoce el riesgo de adicción y endeudamiento, además de impactos emocionales, en el sueño, el rendimiento escolar y las relaciones personales, especialmente entre las mujeres.

«Los resultados del informe refuerzan la necesidad de intervenciones integrales que fortalezcan la regulación, acompañen a las familias y a las escuelas y promuevan una educación digital crítica orientada al cuidado, la prevención y la protección de derechos. Desde la Coordinación se han elaborado materiales de aproximaciones teóricas y marcos normativos como de orientación para la intervención y propuestas didácticas sobre apuestas. Así mismo se vienen desarrollando conversatorios y formaciones en consumos digitales. Este estudio que nos brinda el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, con el Centro de Referencia e investigación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, remarca la necesidad de continuar con estas líneas de trabajo», agregó López.

