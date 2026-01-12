Masiva celebración de la Fiesta Provincial del Campamentista en el Balneario San José

Más de 20.000 personas disfrutaron de los shows musicales del sábado y domingo.

San José vivió una nueva edición de la Fiesta Provincial del Campamentista, reafirmando una de las tradiciones más representativas del verano en la ciudad. Durante el fin de semana, el Balneario San José fue nuevamente escenario de una convocatoria masiva, con un importante acompañamiento del público, especialmente durante la noche del domingo, cuando las condiciones climáticas mejoraron de manera definitiva.

Con una propuesta variada que incluyó actividades recreativas, espectáculos musicales, propuestas deportivas como la Maratón del Campamentista y una destacada oferta gastronómica regional, la fiesta volvió a posicionarse como un punto de encuentro para turistas, familias, residentes y jóvenes que se acercaron a disfrutar del evento y del entorno natural.

Reposeras, lonas y sillones colmaron el anfiteatro natural, conformando una postal ya característica del verano frente al Escenario Telmo Follonier, emblema de esta celebración popular.

Si bien las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender las actividades previstas para el viernes al atardecer en la playa, el sábado —tras intensas tareas de acondicionamiento del predio— el espacio abrió en óptimas condiciones, permitiendo el desarrollo de la primera noche de espectáculos. La noche de rock contó con las presentaciones de Marbel, Monos en Jeep, el tributo a Viejas Locas y Rey Garufa, en una jornada que reunió a familias, grupos de amigos y visitantes que eligieron San José para disfrutar del fin de semana.

El domingo, con temperaturas que superaron los 30 grados, la Fiesta del Campamentista se vivió a pleno. Durante la tarde se desarrollaron actividades en la playa, propuestas de cocina en vivo, espacios gastronómicos y un sunset con DJ en vivo, previo a la apertura del escenario principal.

La jornada dominical fue la de mayor convocatoria, con una asistencia estimada de más de 15 mil personas, que disfrutaron de la noche de cumbia con las presentaciones de La Fuerza, Los Charros, Capelina y La Repandilla.

La Fiesta Provincial del Campamentista constituye una política pública sostenida, que promueve el acceso a la cultura y al disfrute de los espacios naturales, con entradas accesibles para personas no residentes y acceso gratuito para la comunidad local. El Balneario Camping San José se consolida así como un espacio clave para la recreación, el turismo y el encuentro, poniendo en valor el río Uruguay como parte esencial de la identidad y el desarrollo de la ciudad.

