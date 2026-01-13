Múltiples allanamientos permitieron el secuestro de elementos y estupefacientes en el marco de una investigación

En horas de la tarde de este lunes, y como resultado de tareas investigativas desarrolladas en el marco de una causa judicial en trámite, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón, llevó adelante una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Colón, con el objetivo de reunir elementos probatorios de interés para la investigación.

El primer procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre Pasaje 19, en el barrio San Francisco, en la ciudad de Colón. En el lugar fue notificada una ciudadana de 63 años de edad, procediéndose al formal secuestro de dos teléfonos celulares. Asimismo, desde dicha finca se trasladó a un joven de 26 años, quien tendría vinculación con la causa, hasta la Jefatura Departamental, a los fines de su correcta identificación, quedando supeditado a las actuaciones judiciales en curso.

El segundo allanamiento tuvo lugar en una propiedad situada en inmediaciones de Pasaje 379, casi Boulevard Ferrari, también de Colón. En esa vivienda se notificó del procedimiento a una ciudadana de 42 años y se procedió al secuestro de dinero en efectivo, una balanza de precisión portátil y un envoltorio conteniendo una sustancia estupefaciente identificada como cocaína. Ante el hallazgo, tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas de Colón. En el marco de este accionar, fueron trasladados para su correcta identificación un ciudadano de 64 años, otro de 40 y un tercero de 29 años de edad, quienes quedaron también supeditados a la causa.

La tercera intervención se llevó a cabo en una finca ubicada sobre calle Balbín, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Allí fue notificado del procedimiento un ciudadano de 28 años, labrándose las actuaciones correspondientes conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

