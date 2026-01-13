Invitan a las visitas guiadas y teatralizadas del Molino Forclaz

El museo provincial recibe visitantes durante la temporada estival, de mañana y de tarde. La propuesta es parte de Cuac! Cultura Activa Verano, un programa impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El Molino Forclaz se ubica en Primeros Colonos S/N, al noroeste de la ciudad de Colón. Está abierto al público de martes a domingos de 9 a 13 y de 18 a 20, con visitas guiadas cada hora. Además, ofrece visitas guiadas teatralizadas los jueves 15, 22 y 29 de enero a las 20 con reservas por Whatsapp al 3447577133.

Sobre el Molino Forclaz

Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1985 (Decreto N°3066) y Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Provincia de Entre Ríos en 2003 (Decreto N°6676).

La visita al edificio es un acercamiento a un tiempo y un espacio diferentes que ofrece una intensa conexión con grandes emprendimientos. En la zona más alta del predio se puede apreciar el conjunto arquitectónico: vivienda, galpones para depósito de herramientas de labranza y demás enseres, molino de viento y molino de malacate y aljibe, todas ellas representativas de lo que eran las chacras de inmigrantes de la Colonia San José.

Jean Baptiste Forclaz fue un migrante de origen suizo que se instaló en la Colonia San José en 1859 y formó su grupo familiar junto a Joana Morend. Juntos trabajaron la molienda de granos para lo cual construyeron un molino a malacate, tirado por mulas, que se ubicó en un galpón contiguo a la casa. Con el pasar del tiempo con la intensidad de la demanda de molienda en la Colonia, proyectaron la construcción de un molino más productivo. El emprendimiento estuvo encabezado por su hijo Juan Forclaz, quien en 1888 llevó adelante la magnífica obra de un molino a viento, único en la zona, que contaba con características similares a los molinos de su país natal, semejantes a los molinos holandeses propagados por Europa en la época.

