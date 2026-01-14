Empieza el año y comienzan más obras de CAFESG en la región

Con una inversión que supera los 845 millones de pesos, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) bajó la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, dio inicio a importantes obras en Concordia, Concepción del Uruguay y Federación, enfocados en infraestructura escolar y sanitaria.

CAFESG continua avanzando con el Plan de Mejoramiento de Infraestructura escolar y hospitalaria, poniendo en marcha tres nuevas obras y otra más próxima a comenzar. Las intervenciones apuntan a resolver problemas estructurales históricos en establecimientos educativos y de salud.

En Concepción del Uruguay, ya se iniciaron los trabajos en el edificio que comparten la Escuela N°36 «Esteban Echeverría» y la Escuela Secundaria N°9 «América». Con un presupuesto de $198.009.447,70, la obra contempla una intervención integral que incluye la impermeabilización de cubiertas con tecnología de caucho y malla, la ejecución de rampas de accesibilidad y la renovación total de la instalación eléctrica en aulas y el SUM. Además, se destaca la remodelación completa de la cocina con equipamiento nuevo.

Por su parte, en Concordia, la prioridad es la seguridad edilicia. En la Escuela N°9 «Intendente Gerardo Yoya», se avanza en el recambio de cubiertas de techos. La intervención es vital, dado que estudios técnicos detectaron deformaciones en las losas que superaban casi siete veces los límites permitidos por norma. Esta obra cuenta con una inversión de $199.798.565,58.

Asimismo, para finales de este mes, está previsto el inicio de las tareas en la Escuela N°51 «Felipe Gardel» de la misma ciudad. Con un presupuesto oficial de $186.688.360,56, el proyecto abordará filtraciones graves, el cambio integral de aberturas, la reparación de pisos hundidos y la construcción de rampas de accesibilidad.

En el ámbito de la salud pública, el Hospital San José de Federación comenzó esta semana la refacción y ampliación de su sector de cocina. El proyecto, con un presupuesto estimado de $261.449.863,81, contempla el rediseño de 122 m² de superficie y la dotación de equipamiento industrial de última generación en acero inoxidable, incluyendo cámaras de frío, heladeras verticales, cocinas de alta recuperación y extractores de aire.

Con estas acciones, CAFESG inicia el 2026 transformando los recursos de la región en soluciones concretas para las comunidades del área de influencia de Salto Grande.

www.discofm.com.ar