Otra empresa local se suma a colaborar con el turismo de San José

La Municipalidad de San José continúa fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y privado para el desarrollo turístico de la ciudad. En este marco, el establecimiento Los Pecanes, empresa local con una reconocida trayectoria, se suma como co-creador y sponsor oficial del nuevo Almacén de Productos Regionales de Termas San José.

Los Pecanes es un establecimiento pionero en la producción de nuez pecán en la región, con actividad sostenida desde el año 1986. Además de su producción agroindustrial, el emprendimiento se ha consolidado como un referente del turismo rural, ofreciendo visitas guiadas, casa de té y una amplia variedad de productos regionales elaborados con pecán —dulces, chocolates, mieles y licores— comercializados bajo la marca La Reina.

A lo largo de los años, la empresa ha acompañado activamente la promoción y el posicionamiento turístico de San José. En esta nueva etapa, da un paso más al integrarse al proyecto del Almacén de Productos Regionales en Termas San José, una iniciativa conjunta con el Municipio que permitirá a productores locales exhibir y comercializar sus productos, al tiempo que funcionará como tienda de regalos con merchandising exclusivo de Termas San José, sponsoreada por la firma local.

A través de un convenio de sponsoreo, Los Pecanes se compromete a la puesta en valor de un espacio estratégico dentro del Complejo Termal Maximiano Tarabini: la antigua cabina de cobro ubicada en el sector de acceso peatonal. Este espacio será reacondicionado para su uso como Almacén de Productos Regionales, lo que permitirá reducir erogaciones del erario público y, al mismo tiempo, mejorar la imagen turística y comercial del complejo termal.

Por su parte, la Municipalidad de San José reconocerá a la empresa como sponsor oficial del Almacén de Productos Regionales de Termas San José, otorgándole la posibilidad de realizar ventas en el lugar junto a otros productores locales que participan de programas impulsados por la Dirección de Trabajo y Producción del Municipio.

Desde la gestión municipal se destaca que la implementación de políticas de promoción que integren modalidades de participación privada, como el patrocinio, constituye una herramienta clave para generar condiciones que faciliten aportes del sector privado en apoyo a las políticas públicas.

En este contexto, resulta fundamental entrelazar el esfuerzo público y privado, promoviendo la participación activa de ciudadanos, empresas, instituciones y entidades locales en la vida social, cultural y productiva de la comunidad. Especialmente en tiempos de escasez, fortalecer estos vínculos permite impulsar inversiones en beneficio colectivo, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo de desarrollo local más sostenible y colaborativo.

www.discofm.com.ar