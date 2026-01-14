Cambios en la Comisión de la Fiesta del Ternero que se realiza en Feliciano

Desde el Municipio de San José de Feliciano se informa que Exequiel Vega ha presentado su renuncia al cargo de presidente de la Comisión Municipal de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, por razones estrictamente personales.

Ante esta situación, y de manera excepcional y extraordinaria, el Intendente Damián Arévalo a decretado la cobertura de este puesto, así como de otras vacantes generadas por renuncias anteriores.

El objetivo primordial de esta medida es garantizar que el normal funcionamiento de la Comisión no se vea afectado y asegurar la continuidad de la máxima celebración de la ciudad del norte entrerriano.

En este sentido, Walter Vallejos será quien asuma la presidencia para culminar el mandato actual, hasta tanto se realice el llamado para conformar una nueva comisión.

Cabe destacar que Exequiel continuará integrando la Comisión en el rol de vocal, acompañando y participando activamente de todas las actividades ya programadas.

«Agradecemos el compromiso de quienes asumen y continúan este desafío, para seguir trabajando en favor de nuestra fiesta, que sin dudas, será una edición espectacular», puntualizan desde el Municipio felicianense.

