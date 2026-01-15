Motociclista sufrió lesiones de carácter grave tras un siniestro vial en la ciudad de Colón

En la jornada de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en inmediaciones de la intersección de Avenida San Martín y calle E. Torrieri, en la ciudad de Colón.

Por causas que se tratan de establecer, en dicho lugar se produjo una colisión entre un automóvil marca Peugeot, conducido por un ciudadano de 50 años de edad, oriundo de la provincia de Misiones, y una motocicleta marca Skua de 125 cc, la cual era guiada por un hombre de 32 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con diversas lesiones, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital San Benjamín para una evaluación médica más exhaustiva. Tras los estudios correspondientes, el personal de salud dictaminó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en traumatismos en la zona de la cadera, hombro, codo y rodillas del lado derecho, además de una fractura de cadera derecha.

