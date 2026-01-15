Allanamiento en un complejo de cabañas permitió el secuestro de un teléfono celular en el marco de una causa en trámite

En la jornada de este martes, y en el contexto de una causa judicial en trámite iniciada a raíz de una denuncia radicada el pasado miércoles 7 de enero del corriente año, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un allanamiento y requisa domiciliaria en esta ciudad.

El procedimiento se concretó en una finca ubicada dentro de un complejo de cabañas emplazado sobre calle Díaz Vélez, al oeste de la ciudad, dando cumplimiento a una orden emanada por el Juzgado de Garantías de Colón. En el lugar, los efectivos realizaron una inspección minuciosa del inmueble. Como resultado de la diligencia, se procedió al formal secuestro de un equipo de telefonía celular marca Samsung, el cual fue considerado de interés para la causa que se investiga y quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Asimismo, desde el lugar se trasladó a un joven de 18 años de edad hasta la Jefatura Departamental, a los fines de su correcta identificación, quedando supeditado a la causa judicial en curso.

