Se fue del local sin abonar la mercadería pero lo vieron y fue aprehendido

En horas de la tarde de este martes, personal policial llevó adelante una intervención en un local comercial ubicado en la intersección de las calles Dr. Gutiérrez y José Moix, en la ciudad de Villa Elisa, a raíz de una situación irregular detectada dentro del establecimiento.

Según se pudo establecer en forma preliminar, un individuo de 27 años de edad fue demorado luego de que se advirtiera que ocultaba entre sus prendas seis botellas de bebidas alcohólicas, de aproximadamente 330 centímetros cúbicos cada una, además de otro elemento comestible, los cuales no habrían sido abonados.

Ante esta circunstancia, se dio inmediato conocimiento de lo sucedido a la Unidad Fiscal de Colón, la cual dispuso la aprehensión del sujeto y su traslado hasta dependencia policial quedando alojado a disposición en el marco de una causa por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

www.discofm.com.ar