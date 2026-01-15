Tres personas resultaron lesionadas tras un vuelco en la Autovía José Gervasio Artigas

Siendo aproximadamente las 11:00 horas de este jueves, se registró un siniestro vial en inmediaciones del kilómetro 175 de la Autovía José Gervasio Artigas.

Por causas que se tratan de establecer, un ciudadano de 61 años de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo que conducía, un automóvil marca Renault, modelo Clio, lo que provocó que el rodado despistara y volcara sobre la traza de la autovía.

Como consecuencia del impacto, el conductor y sus dos acompañantes, una mujer de 56 años y un hombre de la misma edad, resultaron con lesiones. Ante la situación, los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, donde quedaron bajo observación médica.

www.discofm.com.ar