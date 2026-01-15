Secuestro de una motocicleta por diversas irregularidades

En horas de la noche de este miércoles, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante una intervención en inmediaciones de las calles 29 de Abril y Presidente Perón.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron a un individuo de 65 años de edad que circulaba a bordo de una motocicleta. Al realizar las verificaciones correspondientes sobre el rodado, se detectaron una serie de irregularidades que motivaron la adopción de medidas preventivas.

De acuerdo a lo constatado, el cuadro de la motocicleta carecía de numeración visible, el dominio colocado sería de procedencia uruguaya y, además, el motor no correspondería al rodado en cuestión, circunstancias que impidieron establecer de manera fehaciente su identificación y procedencia.

Ante esta situación, y una vez puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el formal secuestro del vehículo, a los fines de realizar las pericias pertinentes y determinar su real procedencia y propiedad.

