Accidente vial con un equino involucrado en la ruta 135 durante la madrugada

Pasada la medianoche de este viernes, se registró un siniestro vial sobre la ruta N.º 135, a la altura del puente del arroyo De la Leche.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Ford, modelo Ranger, conducida por un ciudadano de 61 años de edad, colisionó con un equino macho de pelaje alazán que se encontraba sobre la calzada. A raíz del impacto el conductor resultó con lesiones.

www.discofm.com.ar