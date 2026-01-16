Una joven resultó con lesiones leves tras un vuelco en un camino vecinal

En horas del mediodía de este viernes, se registró un siniestro vial en inmediaciones del camino vecinal de la Escuela Granja. Por causas que se tratan de establecer, una joven de 20 años de edad, perdió el control un automóvil marca Daewoo, modelo Tico SX, lo que derivó en un vuelco, quedando el vehículo con sus ruedas hacia arriba sobre la calzada.

Como consecuencia, la conductora fue trasladada al Hospital San Benjamín para su evaluación médica, desde donde se dictaminó que la misma presentaba lesiones de carácter leves, de no mediar complicaciones, quedando en observación preventiva.

