El Gobierno de Gualeguaychú culmina obras clave para un Carnaval 2026 inolvidable

Con el compromiso firme de la gestión del intendente Mauricio Davico, el Corsódromo José Luis Gestro cuenta con espacios renovados para recibir al mayor espectáculo a cielo abierto del país en su mejor versión.

En un claro ejemplo de planificación y ejecución eficiente, el Gobierno de Gualeguaychú, encabezado por el presidente municipal, ha dado un paso gigante hacia la puesta en valor del Corsódromo. Este fin de semana, los miles de espectadores que se acerquen al predio del Parque de la Estación podrán disfrutar por primera vez de la flamante culminación de la renovación del sector Pullman Oeste, que estará completamente disponible mientras que, la nueva tribuna de hormigón premoldeado, una obra realizada íntegramente con recursos y gestión municipal, será culminada la próxima semana.

La nueva tribuna de cemento, construida en el ala sur del Corsódromo, reemplaza antiguas estructuras desmontables y ofrece mayor seguridad, comodidad, accesibilidad y durabilidad, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento. Esta infraestructura de calidad superior responde a una estrategia progresiva de mejora continua que posiciona al espectáculo a la altura de su relevancia nacional, especialmente tras la histórica declaración como Fiesta Nacional.

Por otro lado, en un trabajo articulado conjuntamente entre la Comisión y el Estado municipal, se cambió la luminaria de pasarela acorde a la demanda de la calidad del espectáculo.

Pero las mejoras no se limitan a la infraestructura física. Durante las noches de Carnaval, la actual Gestión de Gobierno ha implementado acciones concretas que demuestran un compromiso integral con la seguridad y el disfrute del público además de la puesta en valor de los sectores de puestos en el exterior, realizada en el marco del programa +Carnaval.

La Comisión Directiva del Carnaval del País destaca el compromiso de la gestión Davico con el desarrollo del espectáculo número uno de Argentina. Cada inversión, cada mejora y cada iniciativa de prevención demuestran que Gualeguaychú no solo preserva su identidad carnavalera, sino que la proyecta al futuro con profesionalismo, visión y un profundo respeto por los miles de personas que año tras año eligen vivir la magia del mayor espectáculo a cielo abierto de Argentina.

