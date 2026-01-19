Siniestro vial en San José dejó a un menor con lesiones de carácter grave

En horas de la tarde de este domingo, se produjo un siniestro vial en inmediaciones de avenida Mitre y Ramírez, en la ciudad de San José, en el cual intervinieron dos rodados.

Por causas que se tratan de establecer, en el mencionado cruce colisionaron una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, conducida por un ciudadano de 65 años de edad, y una motocicleta marca Honda, modelo CG Titán, que era guiada por un hombre de 44 años, quien circulaba acompañado por un adolescente de 14 años. Como consecuencia del impacto este último resultó con lesiones graves.

