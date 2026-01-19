Gran inicio de temporada en San José para la primera quincena de enero 2026

La ciudad registró buenos niveles de ocupación turística durante la primera quincena de enero, con un promedio del 75 % entre semana y picos del 84,5 % los fines de semana.

Se estimaron más de 45.000 pernoctes y un impacto económico superior a los $17 millones, impulsando el movimiento en alojamientos, gastronomía, comercios y servicios.

En el Balneario Camping San José:

950 carpas

2.600 acampantes

14.000 ingresos de personas

Las Termas San José recibieron 9.356 ingresos durante el período.

La Fiesta Provincial del Campamentista, con más de 20.000 personas durante sábado y domingo, fue uno de los grandes eventos de la quincena.

