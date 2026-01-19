Gran inicio de temporada en San José para la primera quincena de enero 2026— 19/01/2026 Comentarios desactivados en Gran inicio de temporada en San José para la primera quincena de enero 2026 1
La ciudad registró buenos niveles de ocupación turística durante la primera quincena de enero, con un promedio del 75 % entre semana y picos del 84,5 % los fines de semana.
Se estimaron más de 45.000 pernoctes y un impacto económico superior a los $17 millones, impulsando el movimiento en alojamientos, gastronomía, comercios y servicios.
En el Balneario Camping San José:
950 carpas
2.600 acampantes
14.000 ingresos de personas
Las Termas San José recibieron 9.356 ingresos durante el período.
La Fiesta Provincial del Campamentista, con más de 20.000 personas durante sábado y domingo, fue uno de los grandes eventos de la quincena.
