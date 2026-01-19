Allanamiento en zona céntrica de Colón en el marco de una causa por amenazas agravadas

En horas de la tarde de este domingo, personal policial llevó adelante un procedimiento judicial en la ciudad de Colón, en el contexto de una investigación en curso vinculada al supuesto delito de amenazas agravadas, conforme a directivas emanadas de la autoridad judicial competente.

La intervención consistió en un allanamiento realizado en una finca ubicada sobre calle 9 de Julio, en plena zona céntrica de la ciudad, donde se procedió a una inspección minuciosa del domicilio. Como resultado de la diligencia, se efectuó el formal secuestro de diversos elementos e indicios que guardarían relación directa con la causa que se encuentra bajo investigación.

