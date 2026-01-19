Campeón de Karting Entrerriano se proyecta en Competición Especial

El joven y aguerrido piloto gualeyo, Franco Balbuena. Múltiple campeón de karting, recientemente coronado en la competitiva 150 B del Campeonato Entrerriano de Karting pone un nuevo sueño en marcha.

Con el esfuerzo del equipo familiar, adquirieron un Fiat Uno sobre el que trabajarán para llevar a reglamento de Clase 2. Sin fecha aún estipulada de debut, será una temporada de trabajos y adaptación.

Competición Especial Entrerriana tendrá otra temporada marcada por la aparición de nuevos talentos de gran nivel deportivo.

