Grave siniestro vial en una esquina céntrica de Colón dejó una mujer con lesiones de consideración

Durante la madrugada de este domingo, se registró un siniestro vial en inmediaciones de las calles San Martín y Alvear, en la ciudad de Colón, hecho que involucró a dos rodados.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, conducido por un ciudadano de 31 años de edad, quien circulaba acompañado por otro hombre de 27 años, y una motocicleta marca Honda, modelo Wave, que era guiada por un joven de 25 años, quien se desplazaba junto a una mujer de la misma edad.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter grave, constatándose posteriormente una fractura de tibia y peroné. La joven fue asistida en el lugar y trasladada de manera inmediata al Hospital San Benjamín de Colón.

