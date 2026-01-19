Joven motociclista resultó lesionada tras un siniestro vial en Colón

En horas de la mañana de este domingo, personal policial inició actuaciones a raíz de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de calle Leguizamón, entre Mitre y Boulevard Ferrari, en la ciudad de Colón.

Por circunstancias que se tratan de establecer, una joven de 21 años de edad, que se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Zanella, perdió la estabilidad del rodado, lo que provocó su caída. Como consecuencia del incidente, la conductora sufrió diversas lesiones, motivo por el cual fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde recibió atención médica.

www.discofm.com.ar