Los domingos son de El Recreo No Duerme

Este domingo, ni el viento pudo frenar las ganas de encontrarse y disfrutar en este espacio tan sanjosesino. El Recreo Municipal volvió a llenarse de música, alegría y buena energía.

Los artistas hicieron vibrar la noche con sus presentaciones: Andapallá, Betola “El Vagabundo” y Los Natalia, Natalia, armando una verdadera fiesta para compartir.

El patio gastronómico acompañó con todos los sabores para pasarla bien, el paseo de emprendedores sumó propuestas únicas para recorrer.

Y como no podía ser de otra manera, el infaltable torneo de truco, donde el juego, las risas y el compartir dijeron presente.

El encuentro será nuevamente este domingo 25 de enero en el Recreo Municipal para seguir viviendo noches que se sienten como verano.

